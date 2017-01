Raske lahkuminek või tüli ülemusega paneb veiniklaasi järele haarama? Alkoholiga ei tasu liialdada niigi, ent negatiivsete mälestuste kustutamiseks on see kõige halvem variant. Teadlased on veendunud, et alkohol võimendab halbu mõtteid ning need talletuvad inimese mälus tugevamalt.

Johns Hopkinsi ülikooli teadlased teevad traumajärgse stressihäirega inimesed alkoholi tarvitades endale karuteene, kirjutab Daily Mail.

Uurimise tulemused näitasid, et alkohol mitte ainult ei takista kogetu unustamist, vaid teeb halvad mälestused tugevamaks. Alkoholi tarbides muutuvad tugevamaks närvirakud, mis on ühendatud hirmu keskusega meie ajus.