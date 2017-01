Läkaköha. Kuigi see haigus on tänu vaktsineerimistele suuresti kontrolli all, esineb siiski läkaköhajuhtumeid ja seda valdavalt seetõttu, et osad inimesed on vaktsineerimisest keeldunud. Läkaköha on väga nakkav bakteriaalne haigus.

Köha on üks sagedasemaid hädasid, millega inimesed arsti juures käivad. Ning enamasti on seda ka lihtne ravida. Raskemaid haiguseid on põhjust kahtlustada, kui köha on kestnud üle kahe nädala.

Kopsuvähk. 65% kopsuvähki põdevatest inimestest põevad ajakirjas Chest avaldatud uurimuse andmeil kroonilist köha. Ning sageli ongi see ainus sümptom. Seejuures ära peta end mõttega, et sind kopsuvähk ei ohusta, kuna sa pole kunagi suitsetanud. Uuringute andmeil esineb kuni 28% kopsuvähist inimestel, kes pole kunagi sigarette puutunud.

Mine arsti juurde ilmtingimata, kui köha on kestnud kauem kui kaks nädalat. Ohumärgid on, kui köhaga kaasneb verine lima, häälekähedus, valu neelamisel ja rinnus. Paanikasse pole vaja minna, sest mõnikord on need ka hoopis astma sümptomid. Kuid kindluse mõttes lase end kontrollida.

Kopsupõletik. Põhiline kopsupõletiku sümptom on püsiv köha, mis süveneb öösiti. Inimesed kipuvad seda põdema teadmatusest püstijalu, sest ravivad oma köha ise valede ravimitega ning kogu sekreet jääb kopsudesse pidama.

Mine arsti juurde, kui köha ja muud külmetusega seotud sümptomid kümne päevaga ei parane. Või mine juba varem, kui sul on hingamisraskused, valu rinnus, kõrge palavik ning väljaköhitav lima on rohekas, kollakas või hoopis verine.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Väga paljud inimesed põevad kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust (KOK), mis põhjustab hingamisprobleeme. Eestis arvatakse see tõbi kimbutavat suisa 90 000 inimest. Sageli on see suitsetamise tagajärg.

Mine arsti juurde, kui sa oled suitsetaja või endine suitsetaja ning sul on krooniline köha, suurenenud rögaeritus, hingamisraskus ja vilistav hingamine. Sümptomid ägenevad tavaliselt füüsilise aktiivsuse korral ja hingamisteede infektsioonide ajal. Ja lõpeta suitsetamine!

Tuberkuloos. Tuberkuloos on väga laialt levinud ohtlik nakkushaigus, mis võib kulgeda nii ägedalt kui ka krooniliselt. Tuberkuloosi tekitajaks inimesel on bakter Mycobacterium tuberculosis. Sellest haigusest in enim ohustatud nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed, näiteks diabeetikud, HIV positiivsed ja vähihaiged, samuti need, kes on viibinud kõrgenenud tuberkuloosiriskiga piirkondades.