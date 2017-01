Täna algab kahenädalane noortele suunatud teavituskampaania „Mul on kõik OK!“, mille eesmärk on suurendada noorte teadlikkust vaimsest tervisest ja julgustada neid oma probleemidest rääkima ning abi otsima.

„Rohkem kui pooled täiskasvanute vaimse tervise probleemid on alguse saanud lapseeas, mistõttu on eriti oluline, et lapsed ja noorukid julgeksid õigel ajal oma murest rääkida ja ka last ümbritsevad täiskasvanud märkaksid seda,“ ütles rahvatervise programmijuht Elis Haan. „Viimase nelja aasta jooksul on Eestis Norra toetuste vahenditest loodud mitmeid võimalusi saada vaimse tervise alast abi ja nõustamist. Nüüd tuleb julgustada noori ka rohkem abi otsima, et keegi ei jääks oma murega üksi.“

Kampaania on eelkõige suunatud 13-16-aastastele noortele ja sellega soovitakse vähendada valehäbi, mis takistab õigel aja abi küsida. Selleks suunab kampaania noori veebikeskkondadesse www.peaasi.ee ja www.enesetunne.eening vaimse tervise keskustesse ja kabinettidesse.

Kampaania raames näidatakse noortele suunatud videoklippe veebis, kinodes ja sotsiaalmeedias. Lisaks kutsutakse noori üles oma muresid jagama ja abi otsima.