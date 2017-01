Siin on kümme head põhjust, miks oma tervise nimel õlut juua.

Nimelt sisaldab õlu ohtralt B-vitmiine, valke ja flavonoide. Viimane on üks tähtsamaid antioksüdante, kirjutab Healthy Food Star. Ka on õlles ohtralt ainevahetusprotsesse reguleerivaid mineraale.

1. See aitab kolesterooli alandada.

2. See tugevdab luid. Õlles on ka kõrge ränisisaldus, mis mõjub luudele hästi.

3. See aitab südant tugevdada. Õllejoomisega väheneb risk südameinfarktiks 40 – 60%.

4. See parandab mälu.

5. See teeb naha ilusamaks. Õlles on ohtralt vitamiine, mis taastavad nahka ning parandavad pigmentatsiooni.

6. See hoiab neerud terved. Neerukivide käes vaevlevad inimesed võivad oma murest vabaneda just õlut juues, samuti näitavad uuringud, et õllejoomine alandab riski haigestuda neerukividesse 40% võrra.

7. See annab ohtralt vitamiine. Eriti B-vitamiini.

8. See aitab unetuse vastu. Õlles sisalduvad laktoflaviin ja nikotiinhape aitavad paremini uinuda.

9. See aitab trombe ära hoida.