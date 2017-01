Kas Sina pead ka päevas kaheksa tundi kontoris olema ja arvutiga töötama? Kui jah, on see lugu just sulle. KSA Silmakeskus on oma blogis välja toonud peamised punktid, mida pead kontoris silmade hoidmiseks jälgima. * Valgustus paika! Õige valgus ja ruumi heledus määravad palju ära selle, kas ja kui kiiresti silmad väsivad. On inimesi, kes on valgusnõudlikumad ja neid, kellele meeldib pigem hämaras olla. Kuigi levinud on arusaam, et hämarus rikub silmi, siis ei pruugi see üks-ühele nii olla. Vahel on ka liiga valge valgus silmadele koormav. Tunnetage, mis on teie kontoris kõigile mugavaim, vajadusel kasutage juurde ka kohtvalgustit ja laualampe. * Anna silmadele puhkust!

Üheks peamiseks põhjuseks, miks arvutiekraani taga 8 tundi töötamine silmi rikkuma hakkab ja lühinägelikkust soodustab, on silmade ületreening. Tee palju pause ning anna silmadele ekraani vaatamisest puhkust. Kuidas seda teha? Valmista teed, jaluta korra koridoris, vaata aknast välja, külasta tualetti või libista pilk üle kontori. * 20 minutit, 20 sekundit, 20 meetrit

Selleks, et oma lühinägelikkust ehk miinuseid eemal hoida, peaks erinevate andmete põhjal vaatama iga 20 minuti tagant 20 sekundit 20 meetri kaugusele. Seisa akna alla ja vii oma pilk kaugusesse. Mine samm-sammult asjade vaatamisega aina kaugemale, seejärel tule niimoodi objekte vaadates lähedale tagasi. Selline silmade treening aitab hästi lõdvestuda. * Pilguta regulaarselt Kas teadsid, et tegelikult pole silmade halvenemises süüdi otseselt ekraan ega arvuti? Meie silmi kahjustab hoopis liiga vähene pilgutamine, mida inimesed sageli kahjuks arvutiga töötades teevad. Nad vaatavad nii keskendunult kuvarile, et unustavad regulaarselt pilgutada ning see muudab silmad kuivaks. Jäta endale meelde, et regulaarselt pilgutada ja hoida silmi sekundiks ka kinni, taastades nende niiskustasakaalu. * Niisuta silmi Büroodes on tihtipeale ventilatsioonid või umbsed ruumid, mis muudavad õhu aga niiskeks. Silmadel on arvutiga töötades kalduvus niigi juba kuivada ning kui õhk veel soodustab seda, siis on erinevad põletikud kerged tulema. Niisuta silmi regulaarselt kas tilkade või leige veega. Kui õhk on väga kuiv, siis kaalu isegi õhuniisutaja soetamist. * Väldi liigset kontaktläätsede kandmist