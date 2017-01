SA TÜK Lastefond aitab alates jaanuarist saada Koeru perekodus kasvavatel lastel täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge, kattes neid nõustamas käiva eripedagoogi töötasu ja transpordikulud.

Koeru perekodus elab hetkel 15 last vanuses 5-19 eluaastat. Kõigil neil on erinev elusaatus, mis ühise nimetajana sisaldab palju valu ja kannatusi. Läbielatud kogemused mõjutavad kogu nende elu ja toimetulekut. Perekodu juhataja Relika Pedosoni sõnul esineb neil lastel palju füüsilisi ja vaimseid traumasid, millega tuleb tegeleda järjepidevalt ja professionaalselt.



“Selliste traumade mõju on äärmiselt sügav ning seetõttu peame leidma lapse jaoks parima abi,” räägib ta. “Samuti on väga vastuolulised ja laste tunded seoses oma vanematega. Neil on meeles pettumused ja vanemate poolt põhjustatud valu, mistõttu kaasneb vanematepoolse kontaktivõtuga palju hingelist segadust ja arusaamatust. Meil töötajatena ja laste kasvatajatena tuleb lähtuda laste parimast huvist, kuid nendes olukordades on arusaam lapse parimast huvist väga hägune ja muutlik.”

Lisaks lastele tuleb asenduskodu personalil sageli teha tööd ka laste perede, sugulaste ja lastekaitsetöötajatega, et lapsi võimalikult palju toetada ja aidata.