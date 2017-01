„Kui treening annab kehatoonuse, vormib lihaseid ja annab hea enesetunde, siis õige söömine kaotab kaalu. Tegelikult on need omavahel seotud, sest trenni võid agaralt teha, aga kui lähed pärast kiirtoitu sööma, pole sellest üldse kasu,“ sõnab Juri Krasnov. Spordiklubi Fitlife treener Juri Krasnov (pildil) kinnitab, et iga aasta algul täituvad spordiklubid uute treenijatega, kes on andnud uusaastalubaduse raputada maha pühadesöömingul kogutud kilod. Ometi toonitab ta, et esimene samm on jälgida, mis sööki ja millal suhu paned. Kui midagi väga tahad – võta natuke

„Süüa tuleks neli korda päevas ja mõistlikul hulgal. Liiga palju ei tohi süüa magusat ega saia, eriti mitte õhtul,“ selgitab ta. Kui tekib suur magusaisu, soovitab Juri pigem eelistada puuvilju vahukoorekoogile ja tumedat šokolaadi piimašokolaadile.

„Kui sa midagi nii väga tahad, siis söö seda. Aga võta natuke. Näiteks ära söö ära tervet šokolaadi, vaid võta tükike,“ annab ta nõu. Kui tükike või kaks šokolaadi hakkab aga iga päev kuuluma menüüsse, võib tema sõnul siiski kaal tõusma hakata. Need, kes on aga füüsiliselt aktiivsemad, võivad head-paremat endale rohkem ja tihedamini lubada. „Kõik oleneb elustiilist, kui palju treenid. Jälgides, palju kaloreid kulutad, saab selle järgi kujundada toitumist. Kes liigub rohkem, võibki süüa rohkem,“ ütleb ta. Treener toob välja, et toidukordade vahel näksimine on väga vale valik. „Kogu aeg millegi järele kätt sirutades avastad ühel hetkel, et oled söönud liiga palju,“ teab Juri. Vältida tasub kiirtoitu ja valmisprodukte. „Sa ei tea, mida kõike on sinna pandud. Pigem tee ise liharoogasid ja keeda juurde kartuleid-riisi,“ sõnab ta. Loomulikult tasub ka spordiklubisid külastada – kas minna rühmatrenni või jõusaali, võiks igaüks ise otsustada. „Mina näiteks olen laisk inimene ja eelistaks rühmatreeninguid, sest lihtsalt pean kaasa tegema,“ muigab Juri, et rühmatrennis ei tehta pikki pause, kuid jõusaalis võid unistama jääda, kui pea on parasjagu mõtteid täis. Ka pole rühmatreeningu puhul oluline kaaslane, kellega koos trenni minna – sest treener on nagunii ees ja motiveerib. Õigesti toitudes ja trenni tehes muutub elu paremaks Treener Juri Krasnovi hinnangul tuleks pärast pühi panna endale eesmärgid ning vaikselt, aga kindlameelselt nende poole liikuma hakata. „Võta plaani aktiivne trenni tegemine ja õigesti toitumine ning pea sellest kinni,“ sõnab Juri ja kinnitab, et ka tema kavatseb end pärast pidusööminguid taas käsile võtta. „Meeles tuleb pidada, et kaalulangetamisest ei tohi saada kinnisidee, sest siis võib muutuda see haiguslikuks. Kõike tuleb teha enesetunde järgi ja pikemas perspektiivis. Kui tahad kiiresti kaalust alla võtta, ei pruugi see olla väga tervislik,“ räägib Juri.