Tartu Herbert Masingu koolis avatakse täna uued hubased rehabilitatsiooniruumid, kus puuetega lapsed tunneksid end mugavalt ja koduselt.

Täna kell 15 toimuval avamisel saavad huvilised pilgu peale heita erinevatele puuetega lastele osutatavatele teraapiatele ning tutvuda lastega igapäevaselt tegelevate terapeutidega. Kogu pere toetamisele keskendunud

rehabilitatsiooniteenus on eriline oma terviklikkuse poolest, pakkudes hariduslike erivajadustega lastele teraapiat nii toas kui ka õues, inimeste, hobuste või ka koerte kaasabil ja tihedas koostöös koolitegemistega.



„Meie eesmärgiks on olnud uutes rehabilitatsiooniruumides luua hubane

ning kodune keskkond, et teraapiast osa saavad lapsed tunneksid end

võimalikult vabalt. Keskuses tegutsevad spetsialistid on tihedas

koostöös koolitöötajatega teadlikud hariduslike erivajadustega laste

igapäevastest väljakutsetest ning oskavad seetõttu vanematele mõistvat

ning abivalmit suhtumist pakkuda,“ selgitab Tartu Herbert Masingu kooli

rehabilitatsiooniteenuste koordinaator Evelin Tamm.



Tartu Herbert Masingu Kooli direktor Tiina Kallavus lisab: „Meie

pikaajalise kogemuse tõttu hariduslike erivajadustega laste ning

perede toetamisel, saame igapäevaselt abipalveid teistelt

haridusasutustelt, kes vajavad tuge ning nõu hariduslike erivajadustega laste õpetamisel. Selleks, et nendega spetsialistide praktilisi kogemusi jagada, oleme

kooli juures avanud kompetentsikeskuse."

Keskus tegutseb nii õpiabi- ja nõustamiskeskusena, kust saavad tuge ja nõu küsida hariduslike erivajadustega laste vanemad ning õpetajad, kui ka

rehabilitatsioonikeskusena, kus igapäevaselt kogu pere toetamise läbi

kogemuste varamut üha täiendatakse. Just koostöö kooli ning perega

võimaldab laste toetamisel terviklikku ning võimalikult paindlikku

lähenemist pakkuda. Hariduslike erivajadustega lastega tegutsemine on

tihti väljakutseks nii laste peredele kui ka nendega tegutsevatele

spetsialistidele. Koos, ühtse meeskonnana, tegutsemine võimaldab jõuda

positiivsete tulemusteni. T

Tartu Herbert Masingu Kool on alates 1992. aastast terviseprobleemidega

laste õpetamiseks tegutsev haridusasutus. Viimaste aastate jooksul on

kool spetsialiseerunud peamiselt autismispektri häire, aktiivsus- ja

tähelepanuhäire ning tundeelu ja meeleoluhäirega laste õpetamisele.

Pikaajalise kogemuse tulemusel on kooli juurde tekkinud

kompetentsikeskus, kes ametliku õppetöö kõrvalt igapäevaselt nii teisi

asutusi kui lapsevanemaid üle Eesti hariduslike erivajadustega lastega

töös toetab ning nõustab.