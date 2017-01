Vanadel roomlastel oli ütlus „Miks peaks inimene surema, kui tal kasvab aias salvei’’. Ning inglased, kes on teadlikult kasvatanud salveid juba 14. sajandist, on veendunud, et salveist võib kasu olla lausa 27 haiguse vastu.

Salvei on roheline hallikasviltjate lehtedega maitse- ja ravimtaim, mida kasutatakse nii toidu valmistamisel kui ka rahvameditsiinis. "See ürt sisaldab umbes 2.5% eeterlikku õli, flavonoide, A-,C-,K-vitamiini ning mineraale nagu kaltsium, mangaan, raud, magneesium ja kaalium. Salveil on antibakteriaalne põletiku- ja seenevastane toime," kirjutab toitumisnõustaja Katri Merisalu Rimi terviseblogis ja toob välja kolm põhjust, miks salvei kasutusse võtta..

* Salvei tasakaalustab hormonaalsüsteemi.

Salveist räägitakse tihtipeale kui naistele mõeldud rohust, kuna sellel taimel on võime tasakaalustada hormonaalsüsteemi. Salvei sisaldab fütoöstrogeene, mis on võimelised reguleerima kehas oleva östrogeeni taset.