Sa väldid väljaskäimist. Temperatuurilangus võtab paljudelt motivatsiooni liikuda. Kes tahaks pärast töölt koju jõudmist uuesti külma pimedusse sukelduda, et trenni minna? See tähendab aga tervikuna, et sa liigud vähem. Isegi, kui sa trennis korralikult edasi käid, jalutad sa vabas õhus (loe: põletad kaloreid) vähem, kui suvel koeraga jalutades või oma linnaosa õites aedu kaedes. Selle asemel vedeled sa diivanil ja loed raamatut või vaatad telekat. See aga sunnib sind ka sööma… Ning suure tõenäosusega sööd sa rämpstoitu. Ühes Portugali uuringus leiti nimelt, et inimesed, kes vaatasid telekat üle 120 minuti päevas, sõid oluliselt rohkem rasva ning vähem puu- ja köögivilju.

Men´s Health on välja toonud viis põhjust, miks talveperiood kaalutõusu soodustab – seda teadvustades on võimalik oma vormi hoida.

Talv on paljudele raske aeg: õues on külm ning igapäevaselt kontoris tööd tehes tekib tunne, nagu õues oleks polaaröö. Pärast pühi on raha vähe ning kontoris aevastavad ja köhivad kolleegid nakatavad viirust teistelegi. Lisaks ajab talv veel ka paksuks. Miks?

Hea uudis on see, et sul on võimalik end päästa. Lisa igapäevast liikumisaktiivsust enda ellu, olgu see siis kiire jalutuskäik lõunapausil või talispordi harrastamine.

Sa ei suuda pühadetoitudest loobuda. Talvel on mitmeid pühasid, kus põhirõhk on söömisel. Isegi, kui sa terve nädala jälgid, mida sööd, siis vaid üks õhtusöök võib sind kursilt kõrvale kallutada. Kui jutuks on aga kaalu hoidmine või langetamine, teevad sellised kõrvalekalded kaalule karuteene.

Püüa vähemalt peolaualtki välja noppida enda jaoks parimad palad – täida taldrik valdavalt kiudainetega ehk pane sinna puu- ja köögivilju, ja valkudega (täidetud muna, kalkuni- ja singiviilud). Selline toit teeb sul kõhu täis ja sul ei teki ahvatlust magustoidu järele.

Sa sööd kiirtoidu ja poolfabrikaate. Kõik me teame seda tunnet, et talvel on pidevalt kiire – hommikul tuleb näiteks auto esmalt jää alt välja kraapida. Lisaks tõusevad elektriarved, tööd kuhjuvad… Nii pole mingi ime, kui sa pöördud mugavustoitude poole. Need aga sisaldavad ohtralt soola ning Florida ülikooli teadlaste uuring näitab, et soolarohked toidud vähendavad stressi maandavate ja õnnehormoonide teket. Suhkur tegelikult samamoodi. Ja see tähendab, et sa otsid pidevalt toidust lohutust seda saamata. Ainus, mis sa sealt saad, on kalorid.

Võta eesmärgiks toituda tasakaalustatult. See tähendab, et söö piisavalt valke ja köögivilju ning nende kõrvale võid siis aeg-ajalt ka mugavustoite ampsata.

Su tuju on pidevalt nullis. Lühikesed ja pimedad päevad tekitavad inimestes talvemasendust. See tähendab, et just talviti on nad väsinud, ärritunud ja nende meelolu on alanenud. Ning see on halb uudis soolestikule, sest selles seisundis inimesed püüavad oma meeleolu parandada süües rohkem magusat ja tärkliserikkaid toite. Need on sageli aga ka kõrge kalorsusega. Või mis veel hulle, kui toit ei aita, siis püüavad nad meeleolu parandada alkoholiga. See aga tähendab ekstrakaloreid, suuremat koormust maksale ning tegelikult paneb veel rohkem kõrge rasva- ning soolasisaldusega toite sööma.

Kui õpid oma stressi maandama, sellist jama ei ole.

Sa magad talvel vähem. Meeleolulangus toob sageli kaasa ka unehäired, nendivad Pittsburghi ülikooli teadlased. Sest talvemasenduses olles võid sa langeda insomnia sarnasesse seisundisse – sa küll veedad rohkem aega voodis, püüdes puhata, kuid magada sa ei saa. Ja isegi kui sul talvemasendust pole, tunnevad inimesed talvekuudel, et nad tahavad magada. Tegelikkuses sel perioodil ei teki vajadust rohkem magada, väidab Ameerika unemeditsiini akadeemia. Lihtsalt pimedus ajab keha sisemise kella veidi sassi. See on aga halb uudis vöökohale, sest ebaregulaarne uni ning magamatus suurendavad söögiisu ning põhjustavad kehakaalu kasvu.