Kui oleks olemas tablett, mis vähendaks võimalust vähki haigestuda poole võrra – kas sa siis võtaksid seda? Muidugi võtaksid! Kahjuks sellist ravimit aga olemas pole. Kuid sul on võimalik riski vähktõppe haigestuda maandada poole võrra ka mõnede muutustega oma igapäevaelus.

Ning kui kõik seda järgiksid, oleks võimalik pooli vähist tingitud surmajuhtumeid ära hoida. Newsmax Health toob välja parimad soovitused, mida järgides on sul võimalik end kaitsta.

· Lõpeta suitsetamine. Tubakat on seostatud väga paljude erinevate vähitüüpidega, sealhulgas suuvähiga, kopsu-, kõri, pankrease, põie-, emakakaela- ja neeruvähiga. See on seotud peaaegu poolte kõigi vähist tingitud surmadega. Ning ka passiivne kokkupuude suitsetamisega suurendab haigestumisriski.