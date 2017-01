Parem mitte. Aevastamine on hingamisteede kaitserefleks, mis tagab, et võõrkehad nagu tolm, õietolm ja haigustekitajad kehast väljuks. Valesti aevastab see, kes aevastamist küll maha ei suru, ent aevastab ainult läbi nina. Sel juhul moodustub hingamisteedes rõhk, mis paiskab kahjulikud osakesed põskkoobastesse. Seega on parem aevastada vabalt ja tugevasti taskuräti sisse või varrukasse, mitte peopessa.

Selles küsimuses on viimastel aastatel toimunud muutus. Kui vanem generatsioon peab sobilikuks kolleegile tervist soovida, siis etiketi asjatundjad ütlevad tänasel päeval, et sobilik on tekkinud situatsiooni viisakalt ignoreerida. Lõppude lõpuks ei taha me ju töökaaslase niigi ebamugavat olukorda rõhutada. Kahe inimese omavahelise vestluse käigus on aevastajal sobilik korraks vabandada, kuna jutuajamine sai hetkeks katkestatud. Lähedal seisvatest inimestest on igal juhul viisakas end eemale pöörata.

Kas tervitades tuleks käesurumisest loobuda?

Ees ootab tähtis kohtumine ja te olete külmetunud. Päevakorrale kerkib küsimus, kas kätlemisest tuleks loobuda. Ometi võib ärajäänud käepigistus põhjustada mõningatel juhtudel arusaamatusi. Seepärast peaks pingeid maha võtma lühike olukorda selgitav vabandus ning seejärel võib tõepoolest tervitamisel käesurumisest ka loobuda. Korrapärane ja põhjalik kätepesu on alati oluline, aga külmetuse ajal tuleb seda eriti sageli teha, vältimaks kaaslaste nakatamist.

Mida teha lakkamatu köhahooga?

Külmetus võib olla salakaval. Hetkega tekib kurku kraapiv tunne ja järgneb äge köhahoog, mis muudab igasuguse vestluse võimatuks. Suure vaevaga saab ehk vabanduse huulilt välja pressida. Eelisseisus on nüüd need, kel on käepärast võtta köhakomm. Ent mida teha, kui käimas on koosolek ja köha ei taha ega taha lõppeda? Sel puhul on sobilik minna ukse taha või tualetti, et edasist segamist vältida. Teadlik sisse- ja väljahingamine ning klaas vett mõjuvad ärritunud kurgule rahustavalt.

Kas hoida nohu kinni või nuusata?

Mitte mingil juhul ei tohiks valjult taskurätti puristada ja seejärel tulemust uurima jääda. Nina puhastamine peaks toimuma vaikselt ja diskreetselt. Kui tõesti on vaja tugevamalt nuusata, on mõistlik minna tualetti. Mitte mingil juhul ei tohi kasutatud taskurätte kirjutuslauale vedelema jätta – need kuuluvad prügi hulka. Üllatuslikul kombel on tervislikum variant tugevast nuuskamisest hoiduda, sest jõulisel nuuskamisel tekib kõrge rõhk, mis surub põletikulise sekreedi põskkoobastesse. Tagajärjeks võib olla põskkoopapõletik.

Millal tuleks koju jääda?