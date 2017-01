Kuigi organismile ei mõju sool hästi ning selle tarvitamist toiduna soovitatakse vähendada, leitakse nii tervise- ja iluvaldkonnas soolale üha rohkem kasutusviise.

Nii on teada, et kõikvõimalikud soolaprotseduurid parandavad immuunsüsteemi, mõjuvad nahale hästi ja peletavad ka stressi – küllap seepärast on need aastaid olnud spaades külastajate seas vägagi populaarsed.

Kui soolakamber on olemas pea igas spaas ja tervisekeskuses, siis Eesti uusimas, Tartus avatud V Spas on soolaprotseduuride nautimiseks terve soolamaailm. "See on külaliste poole väga hästi vastu võetud ja ka väga nõutud," kinnitab V Spa wellnessi- ja müügijuht Kätlin Kuznetsova.