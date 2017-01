Uuringu tulemused on pehmelt öeldes ehmatavad: tõenäosus normaalkaalu saavutamiseks on selle järgi ühel mehel 210-st ning naistel ühel naisel 124-st.

Teine komistuskivi on normaalkaalus hoidmine. WebMD vahendab uuringut, milles osales üle 176 000 rasvunud Briti täiskasvanu aastatel 2004 kuni 2014.

Kuigi normaalkaaluni jõudmine on paljudele ülekaalulistele unistuseks, jõuavad selle saavutuseni vähesed, leidsid teadlased.

Päris käega ei maksa kaalu langetamise mõttele aga lüüa – teadlased leidsid, et kaalu alandades õnnestus ülekaalulistel suure tõenäosusega kaotada viis protsenti keharasvast. See on piisav tervise parandamiseks ehk vererõhu- ning veresuhkrutaseme alandamiseks.