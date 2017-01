Haigekassa alustab täna töövõimetushüvitiste väljamaksmist neile, kes haigestusid tänavu jaanuaris.

Viivitus oli tingitud sellest, et maksu- ja tolliamet töötles 2016. aasta deklaratsioone. Nüüd on see lõppenud ning alates tänasest alustab haigekassa töövõimetushüvitiste väljamaksetega neile kindlustatutele, kelle töövabastusperiood algas jaanuaris 2017.

Haigekassa palub vabandust tekkinud viivituse pärast.