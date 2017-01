Kui sinuga juhtub nii, et plaanid pidevalt dieeti alustada, kuid sellega kuigi kaugele ei jõua, on see artikkel just sulle.

Business Insider toob kuus imelihtsat nippi, mis aitavad dieeti pidamata kaalu langetada.

1. Söö kvaliteetset toitu. See tähendab, et toit peab olema mitmekülgne ning tervislik. uuringud kinnitavad, et võrreldes mõnede toiturühmade eirajatega võtavad kaalust pikas perspektiivis pigem alla need, kes söövad toitainerikkamat toitu.