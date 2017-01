Inimesed magavad paremini, kui nende kõrval on uinununud nende soovidega arvestav armastav partner, leiavad teadlased.

Ajakirjas Social Psychological and Personality Science avaldati uuringu tulemused, milles osales ligi 700 abielus või vabaabielus 35 kuni 86 aastast inimest.

Neid uurides leidsid teadlased, et on olemas seos inimese magamise ja selle vahel, kui osavõtlikud, arvestavad ning armastavad on nende partnerid, vahendab Independent. Uuring kinnitas ka, et inimesed, kes tundsid, et neist hoolitakse, kogesid väiksema tõenäosusega ärevust või depressiooni. Samuti, et nad magasid rahulikumalt.

Sarnase tunde, nagu hooliv partner, tekitavad inimesele lapsepõlves ju ka tema vanemad.