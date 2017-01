Et nii õlu kui jooga mõjuvad kehale ja vaimule virgutavalt, asutati Saksamaal õllejooga. Uus trend levib tasapisi üle kogu maailma.

Saksamaa Beer Yoga koduleheküljel kinnitatakse, et tegu on treeningviisiga, mis on justkui abielu kahe suure armastuse – õlle ja jooga vahel. "Mõlemad on sajandeid vanad vahendid ravimaks nii keha kui hinge," vahendab Mashable kodulehte.

Õllejooga asutaja joogi Jhula nendib, et õllejooga on lõbus, kuid see ei ole nali. Ta soovitab joogafilosoofia siduda õllejoomisrõõmuga ning tulemuseks jõutakse oma kõrgeima teadvuseni.

