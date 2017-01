Ning ka ilmastikuoludel on proviisori sõnul haiguste levikus oma roll mängida. "Käesoleva hooaja talv on olnud temperatuurilt väga pehme ja vihmane ning selle toel hakkasid viirused tavapärasest varem levima – juba alates novembrist on meid laastanud mitmed viiruspuhangud," nendib Triinu Entsik-Grünberg. Ta lisab, et kui korra juba viiruse küüsi langeda, on paraku järgmine haigestumine juba kergem tulema.

Südameapteegi peaproviisor Triinu Entsik-Grünberg kõneleb, et talvel loob soodsa pinnase haiguste levikule asjaolu, et inimesed liiguvad siis vähem ning päevas ei süüa soovitatavat päevast puu- ja köögiviljade normi. Lisaks kipub talvisel perioodil nii lapsi kui ka täiskasvanuid painama ka stress.

C-vitamiini vajab organism immuunsüsteemi tugevdamiseks, naha ja igemete toetamiseks ning raua imendumise soodustamiseks. Organism vajab C-vitamiini ka vastupanuvõime tõstmiseks ja väsimuse ning stressi peletamiseks. C-vitamiini tarvitamine haiguste perioodil aitab jääda terveks ja lühendab külmetushaiguste kulgu.

Kui tunned, et hakkad haigeks jääma, võib õigeaegne suurem c-vitamiini annus (mitte rohkem kui 1g) päästa haigestumisest.

Tsinki on vaja sajakonna ensüümi aktiveerimiseks. Tsink reguleerib immuunsust ja osaleb organismis paljude hormoonide sünteesimises. Esimene tundemärk tsingipuudusest on kriimustuste ja haavade aeglane paranemine. Immuunsuse tõstmiseks on eriti head tsinki sisaldavad imemistabletid.

Probiootikumid hoiavad korras organismi mikrofloora. Piimhappebakterite kuure soovitatakse sageli haigestuvatele lastele. Probiootikumid on head ka antibiootikumikuuri ajal ja selle järel, et taastada organismi mikrofloorat.

Sel talvel on juba olnud ja ka praegu kestab aktiivne kõhuviiruste puhang. Probiootikumid on väga head nii kõhuviirusesse jäämise ennetamiseks, raviks kui ka sellest tõvest taastumisel.

Omega-3 rasvhapped tugevdavad samuti organismi immuunsust ja samas on kasulikud südame-veresoonkonnale ning toetavad stressirikkal perioodil ka ajutegevusele. Soovitatav koolilastele keskendumisvõime säilitamiseks või parandamiseks.

Multivitamiinid. Haigustest räsitud organismile on soovitatav teha 2-kuuline multivitamiinide kuur. Eri vanusegruppidele on välja töötatud just neile sobivad multivitamiinid.

Q-10 on niiöelda energiavitamiin nii sportlastele kui vanematele inimestele.

Punane päevakübar suurendab organismi loomulikku kaitsevõimet ja kiirendab haigusjärgset taastumist. Soovitatav kuuri pikkus on 3-4 nädalat.

Greibiseemneekstrakt. Kodus võiks talvisel perioodil leiduda ka greibiseemneekstrakti tilgad, millel on antimikroobsed omadused nii viiruste kui ka bakterite suhtes. Samas tugevdab see ka immuunsüsteemi. Meeles tuleb pidada, et greibiseemneekstrakti tuleb alati tarvitada lahjendatud kujul ning enne manustamist apteekriga nõu pidada, sest on ravimeid, millega koos seda tarvitada ei tohiks.

Astelpaju bioloogiline toime on seotud temas sisalduvate arvukate vitamiinidega, mineraalainetega ja orgaaniliste hapetega. Astelpajuõlis sisalduvad antioksüdandid väldivad rasvhapete oksüdeerumist organismis, mida tekitavad mitmed ainevahetusreaktsioonid, stress ning viirus- ja bakteriaalsed haigused. Apteekides on saadaval astelpaju siirupid, mahlad, õlid ning kapslid, lastele ka pulgakommid.

D-vitamiini puudus on talveperioodil väga levinud

"Arvestades, et isegi suvekuudel jääb meie regioonis päikesest sageli vajaka, siis ei ole üllatus, et sügistalvisel hooajal on D-vitamiini puudus Eestis väga levinud," toob Südameapteegi peaproviisor Triinu Entsik-Grünberg välja veel ühe vitamiini, mida talveperioodil tarvitama peaks. D-vitamiini võib nimelt kutsuda ka päiksevitamiiniks, kuna organism sünteesib seda just päiksepaiste toel.

Organismile on D-vitamiin apteekri kinnitusel oluline komponent immuunsuse tõstmisel. "Kuna seda vajatakse ka terve ja tugeva luustiku ning hammaste väljaarenemiseks, on D-vitamiin eriti olulisel kohal lastele, aga ka lapseootel naistele," räägib ta.