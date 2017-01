SA TÜK Lastefond toetab alates jaanuarist 11-aastase Keira ratsutamisteraapiat. Downi sündroomiga tüdruk kannatab mitmete terviserikete käes ning vajab teraapiat füüsilise ja vaimse arengu toetamiseks.

Keira on ratsutamisteraapias käinud juba alates kolmandast eluaastast ning see on tema jaoks füsio-, tegevus-, kõne- ja psühhoteraapiale alternatiivne teraapiavorm, mis on mõjunud talle väga hästi. Ratsutamisteraapia aitab muuhulgas parandada koordinatsiooni, tasakaalu, rühti, peenmotoorikat ja tunnetust ning lisaks ka lõõgastab ja lõdvestab. Samuti suurendab teraapia motivatsiooni ja annab eduelamuse.

Downi sündroomiga tüdrukul on kaasasündinud südamerike, mistõttu esineb tal ka kopsuhüpertensioon (haigusseisund, mida iseloomustab vererõhu kõrgenemine kopsu veresoonkonnas), noorte artriit, kusepõie funktsiooni häire, kuulmislangus ja nägemisteravuse langus. Tingituna Downi sündroomist on Keiral madal vererõhk ja motoorne kohmakus. Kõik see põhjustab erinevate funktsioonide häireid, mistõttu on lapsel suurem vajadus igapäevaseks kõrvalabiks ja juhendamiseks. Siinjuures on suureks abiks olnud ratsutamisteraapia, mis on lapsel aidanud nii emotsionaalselt kui füüsiliselt oma haigustega toime tulla.

Kuivõrd regulaarne ratsutamisteraapia on kulukas, pöördus pere toe saamiseks Lastefondi poole. Fond aitab järgneva aasta jooksu lapse ratsutamisteraapia eest tasuda kokku 1000 ulatuses. Ühekordse 200 euro suuruse toetussummaga aitab perekonda ka kohalik omavalitsus.