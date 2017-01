Iga rahvasuus leviv tervisega seonduv uskumus ei pruugi paika pidada. Siin on ära toodud neli sellist.

Rase ei tohiks kala süüa. On mõned toidud, mida rasedana süüa ei maksaks, kuid kala nende hulka ei kuulu, kirjutab Health. Ajakirjas American Journal of Epidemiology avaldatud uurimistöös väidavad teadlased, et kalasöömisest võib lapse nutikusele hoopis kasu olla. Ilmnes nimelt, et kui tulevane ema sõi nädalas kolm kuni neli portsjonit kala, sündis tal suurema tõenäosusega laps, kel on kõrgem intelligentsustase. Siiski soovitatakse rasedana piirata nende kalade söömist, mis võivad sisaldada elavhõbedat – näiteks mõõkkala, hai, kuningmakrell ja hariahven.

Metallist tugikaartega rinnahoidjad põhjustavad kasvajaid. Usutakse, et rinnahoidja tugikaared mõjutavad lümfisüsteemi nii, et toksiinid ei pääse liikuma. Uuringud kinnitavad, et ükski rinnahoidja ega selle kandmise aeg rinnavähi teket ei soodusta.

Sõrmede ragistamine tekitab artriiti. Teaduslikud uuringud seda ei kinnita,

Soja söömine mõjutab viljakust. Seda väidet kinnitavad loomadel tehtud katsed, inimesi uurides teadlased seda tähele pannud pole. Hoopis on leitud, et neil naistel, kes saavad peamise proteiini sojast ja taimetoidust, tekib väiksema tõenäosusega ovulatsiooniga seotud muresid.