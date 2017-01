"Mulle jäi ükspäev poes silma, et kõigil tootjatel ja igasugu sarjades on mustade harjastega hambaharjad. Kas need on kuidagi funktsionaalsed ka või on tegu lihtsalt moekraamiga?" küsib Õhtulehe lugeja.

Al Mare Hambakliiniku hambaarst Marek Vink vastab: "Kahtlustan, et mustade harjastega hambaharjade näol on tegemist lihtsalt hipsterlikku turunišši suunatud tootega. Noh, et inimene saaks kuidagi massist eristuda..

Samamoodi on keskkonnateadlikele olemas puust loodussõbralikud ökohambaharjad.

Samamoodi on kauplustes müügil musta värvi hambapastad. Tõenäoliselt proovitakse turul tavapäraste pastade kõrval nendega silma torgata nostalgiliselt vaaremade traditsioonilisele hambasöega hammaste valgendamisele viidates. Kui nüüd järgmine küsimus on, kas süsi (või söögisooda) ka päriselt hambaid valgendab, siis vastus on kindel ei."