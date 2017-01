"Kahjuks või õnneks ei diskrimineeri veenilaiendid mitte kedagi. Veenilaiendid on rohkem märgatavad naise jalal, kuid puutumata ei jää nendest mehedki," nendib veresoontekirurg Veronika Palmiste.

Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste muretseb selle pärast, et eesti mees ei virise ja ei taha enda eest ka liiga palju hoolitseda. "Siis tuuakse enamus veenilaiendeid mehe jalal minu juurde naise tungival pealekäimisel või juba siis, kui on tekkinud nahamuutus või haavand," kirjutab ta oma Facebooki kontol.

Veronika Palmiste muudaks hea meelega seda trendi nii, et ka Eesti mees saaks aru, et enda tervise eest hoolitsemine ei ole häbiasi. "Vastupidi - kui naistelt oodatakse, et kõik oleks seatud ja kammitud, siis selle hoolitsetud naise juurde lihtsalt ei käi räsitud ja väsinud mees," märgib ta. Arsti sõnul oleks tore, kui me oma riskikäitumise, kaalu jälgimise, vähem alkoholi tarbimise ning suitsetamisest loobumise kõrval hoiaksime kontrolli all ka tavalisemaid healoomulisi haiguseid.

Veronika Palmiste rõhutab, et kosmeetilises faasis on veenilaiendiga kordades kergem tegeleda, võrreldes olukorraga, kui on tekkinud juba haavand. "Lisaks ei peaks kartma veenilaiendite korrigeerimist - veenilaiendiga saab ka muid asju ette võtta, kui ainult opereerida," rahustab ta muretsejaid, kuid nendib siiski, et veenilaiendeid eemaldavaid tablette või määrdeid veel olemas pole.

Ta paneb südamele, et kui veenilaiendid on tekkinud, tuleks nendega tegeleda ja minna arsti juurde. "Oodata ei ole mõtet - varikoos kui haigus läheb aja jooksul ainult suuremaks," selgitab ta.