Reedel tasub asjad varakult kotti panna ja end puhkuselainele häälestada – teadlased on kindlaks teinud, et ületöötamine vähendab töövõimekust ning vähendab nutikust.

Sellisele tõdemusele jõudsid Melbourne’i ülikooli teadlased, kes uurisid töönädala pikkuse mõju vaimsetele võimetele ja mälule. Nad tegid katseid kokku 6200 vähemalt 40-aastase mehe ja naisega, kirjutab Bild.

Ilmnes, et pärast 25–30 töötundi olid inimeste võimed oluliselt tagasihoidlikumad kui nädala alguses.

Teadlased seletavad seda sellega, et pärast 25–30-tunnist töötamist toodab organism rohkem stressihormoone, mis mõjuvad pikemas plaanis ajule kahjustavalt. See aga mõjutab inimese võimet probleeme lahendada ja asju meelde jätta. Kui selline asi kestab pikalt, võib see kaasa tuua ka läbipõlemise.