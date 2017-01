Teiseks soovitab ta püsida õnnelikus abielus ning et see püsiks, on vaja palju mõistmist nii mehel kui naisel. "Vahel on vaja ka andestada, iga tühja asja pärast ei maksa nina viltu ajada," kostab ta. Gerta sõnul on õnneliku abielu üks alustala ka see, et meestel oleksid meeste ja naistel naiste tööd. "Mis asi see siis on, kui naine on lapsega kodus ja mees käib tööl ning naine vingub siis, et mees ei aita kodutöödes? Miks mees peaks naist üleval pidama ja veel kahte tööd tegema ning kodus nõusid pesema?" soovitab ta asja üle järele mõelda. Mõistagi, kui mees on kodus, on lood vastupidised. Kuid Gerta arvab, et nii võib, kuid tema meelest peaks lapsega ikka ema kodus olema.