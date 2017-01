Hambaarstid on kindlad, et inimesed maksavad ränka raha omaenda laiskuse eest.

18 000 eurot on piisav, et osta endale korralik auto. Maanaine sattus aga hätta, kui tuli välja, et selle rahaga saab läbi häda vaid hambad terveks ravida. "Lootsin, et saan korda ja eladagi veel. Nüüd on kõik…" neelab suure raviarve saanud naine pisaraid. Eesti inimesed kulutavad aastas hambaravile kamba peale kuni 80 miljonit eurot, kuid sellestki ei piisa.

Ka maanaisel Katil polnud nõutud raviraha kusagilt võtta. Hambaarsti juurde minnes teadis ta küll, et maksta tuleb, aga mõtles, et kõige rohkem ehk kolm-neli tuhat eurot.

Tema lugu pole mingi erand. Viimased kaks aastat vaid kolme hambaga elanud Ants ütleb, et kogu suu korda tegemine maksab rohkem kui keskmine auto. "Suu on nagu surnuaed ja midagi teha ei ole. Mul pole sellist raha!"