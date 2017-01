Ülekilodest vabanemiseks jagatakse soovitusi nagu kerkib metsa alla seeni pärast vihma. Ja need kõikvõimalikud nõksud võivad kaalulangetajad segadusse ajada.

Hello Healthy toob välja neli uskumust, mille ülekaaluga kimpus olijad unustada võiksid – ülekilodest vabanemine ei pea olema piinav ettevõtmine.

Trenni tegemiseks ei pea ärkama hommikul vara. Parim aeg treeninguks on siis, kui sa tõesti seda teha saad. Hommikusel treeningul on omad võlud – näiteks on üks uuring leidnud, et hommikul trenni tegijad magavad paremini. Kuid ka õhtune trenn on kasulik, sest sel puhul on leitud, et õhtuti on treeningud intensiivsed. Põhiline on, et füüsiline koormus oleks regulaarne.