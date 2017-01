Kui sa oled päev otsa ühes asendis istunud, on selge, miks su liigesed valutavad. Kuid mis võib olla liigesevalu tekitajaks siis, kui otsest põhjust justkui pole? Mõnikord harva võib liigesevalu olla märk mõnest üsna kohutavast haigusest. Kõik need seisundit lausa nõuavad, et sa pead nõu pidama arstiga. Nakkuslik artriit. Kui sul on haav, mis ei ole korralikult puhastatud, võid nakatuda mõne bakteriga, kirjutab Prevention. Selle tulemuseks on tugev turse ja valu vigastatud piirkonnas, palavik ja külmavärinad. Ning liigesevalu. Enamasti hakkavad valutama põlved, kuid valu võib välja lüüa ka puusades, pahkluudes või randmetes. Suure tõenäosusega vajad sa antibiootikume. Mine arstile, sest ravimata nakkuslik artriit võib lõppeda surmaga.

Podagra on kusihappe ainevahetuse häire, mille korral veres esinev liigne kusihape hakkab soolasid moodustama ja kristallidena verest välja sadenema, põhjustades liigestes turset ja tugevat valu. See on üks valusamaid artriidiliike. Podagrale viitavad sümptomid, nagu soojus, turse, punetus ja valu ilmneb suure tõenäosusega esmalt suures varbas ning siis levib teistesse liigestesse. Podagra põhjuseks on sageli valkude, alkoholi ja magusate jookidega liialdamine. Ka mõningad ravimid võivad seda põhjustada. Ja ülekaal.

Borrelioos. Igal aastal saab suur hulk inimesi puugilt hammustada ning nad nakatuvad borrelioosi. Selle haiguse varajasteks sümptomiteks on väsimus, palavik, peavalu ja paljudel juhtudel hammustatud piirkonnas ka punetav lööve. Kui seda tõbe välja ei ravita, levib see liigestesse, eriti põlvedesse, ja põhjustab valu. Aja jooksul mõjutab see ka südame-veresoonkonda ja närvisüsteemi. Luupus on autoimmuunne haigus, mis võib tasapisi liigesed hävitada. Luupus on krooniline põletikuline autoimmuunhaigus, mis võib kahjustada kõiki kudesid. Enim esineb see noortel naistel. Luupuse korral tekib näole punetav liblikakujuline lööve näol ning naha päikesetalumatus, lisaks võib esineda juuste väljalangemist, liigeste valu ja -turset, labakäte ja -jalgade külmetamist, peavalu, suu limaskesta haavandeid, hingamisraskuseid, mäluhäireid. Gonorröa. See sugulisel teel leviv haigus ei mõjuta mitte vaid suguelundeid, vaid võib saada hukatuslikuks ka liigestele. Seda tõbe on põhjust kahtlustada, kui liigesed lähevad paiste ja hakkavad tulitama ning sellele lisaks esineb sul valulik urineerimine ning suurenenud tupevoolus.