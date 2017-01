Sest krooniline põletik on väga paljude teiste tõsiste tõbede vallandajaks, kirjutab Fox News. On leitud, et krooniline põletik võib põhjustada südame-veresoonkonna haiguseid, põhjustada mõnesid kindlaid vähke ning ka Alzheimeri tõbe. Seepärast olekski mõistlik igapäevaselt süüa allpool väljatoodud toite, mis aitavad põletikega võidelda.

Põletik on immuunsüsteemi esmane reaktsioon mõnele nakkusele või ärritajale ning aitab meil paraneda. Kui põletik on muutunud aga krooniliseks, võib see kahjustada kogu keha. Nende ennetamiseks oleks mõistlik oma menüüsse lisada toite, mis juba eos põletikele tuule alla teevad.

Mustikad on tulvil aineid, mis aitavad põletikke nii ennetada kui leevendada. Lisaks on see suurepärane C-vitamiini allikas – tass mustikaid annab päevasest vajalikust C-vitamiini kogusest veerandi.

Toidud-joogid, mis aitavad põletikke vähendada. ( Panthermedia)

Täisteratooted. Alusta oma päeva täisteratoodetega. 80 rasvunud osaleja seas läbi viidud uuring kinnitas, et neil, kes sõid täisteratooteid kaheksa nädalat järjest, vähenesid kehas ka põletikunäitajad. Täisteratoodete tugevuseks on neis leiduvad kiudained.

Ristõielised köögiviljad. Uuringud näitavad, et ristõieliste köögiviljade söömine (näiteks spargelkapsa, lillkapsa, pak choi ja rooskapsa) võib aidata kehas põletikke vähendada. Seda kinnitas üle 1000 naise seas läbi viidud uuring – leiti, et need, kes söövad suurtes kogustes ristõielisi köögivilju, on madalamate põletikunäitajatega. Ristõielised köögiviljad, samuti tumerohelised lehtköögiviljad on tavaliselt ka kõrgema erinevate vitamiinide ja mineraalainete sisaldusega.