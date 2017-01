Esiteks kaneel, mis on rikas raua, kaltsiumi, magneesiumi ja kiudainete allikas. Kaneel on efektiivne seedehäirete leevendaja – see vähendab puhitusi ja ravib ka kõhukinnisust, kaneel aitab bakteriaalsete infektsioonide korral, see aitab alandada vere suhkrusisaldust ja kolesteroolitaset. Kaneel võtab magusaisu.