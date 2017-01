Eestis püsib haigestumine ja suremus emakakaelavähki kõrgel tasemel ning selle tõve sagedus aina kasvab.

Igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse tagajärjel sureb umbes 70 naist.

Emakakaelavähki haigestumuse risk on kõrgem 40.-50. eluaastates naistel, kuid haigestuda võivad ka nooremad. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav.