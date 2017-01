Ilmselgelt tunned sa ise oma peenist ja munandeid kõige paremini, kuna oled nendega kogu elu koos elanud. Kuid siiski soovitavad spetsialistid arstiga nõu pidada, kui peaks ilmnema üks allpoolkirjeldatust nähust.

1. Munandites on tükid. Kuigi enamus tükke munandites on ohutud, on see munandivähi kõige levinum sümptom 20 – 35 aastaste seas, kirjutab The Sun. Seega – kui midagi sellist leiad, kontrolli end igaks juhuks arsti juures. Seda enam, et 99% juhtudest on varakult avastatud munandivähk ravitav.

2. Peenis on tavapärasest rohkem kõver. Olgem ausad, peenis ongi veidi kõver. Kuid kui see kõverus on tavapärasest enam väljendunud, põhjustab valu või mõjutab seksuaalelu, siis võid sa põdeda Peyronie tõbe. Ilma ravita haigus süveneb ning muudab su elu tõeliseks põrguks.