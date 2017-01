Jaanuaris kogusid vähiravifondi „Kingitud elu” vabatahtlikud annetusi Vanemuise Memory 2017 kontserttuuril Tartus, Tallinnas, Pärnus, Jõhvis ja Paides. Fondi lisandus vähihaigete toetuseks üle 7000 euro – oluliselt rohkem kui sama tuuri käigus varasematel aastatel. Kontserdipublik sai vähihaigeid toetada sularahas, pangakaardiga või telefonikõnega tehtud spontaanse annetusega.

„Operatiivteadaanne! Vähiravifond on Vanemuise Memory 2017 kontserttuuril ja lahked annetajad ründavad heatahtlikkusega meie usinaid vabatahtlikke. Rünnakud on kõikjal: Tartus, Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, ilmselt ka Paides. Külmas, rõskes ja pimedas Eestis on oioi kui palju sooje põksuvaid südameid!” kirjutas vähiravifond „Kingitud elu” reedel oma Facebooki lehel.

„Oleme väga positiivselt üllatunud ja tänulikud kõikidele annetajatele, samuti Vanemuisele ning Memory 2017 tuuri konferansjeele Hannes Võrnole. Üheskoos kinkisime mitmele inimesele lootust, elupäevi ning tervist,” ütles vähiravifondi „Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu.

„Meie teadvuses on õnneks tasapisi juba toimumas muutused. Oleme kõige muu kõrval õppimas mõistma ka seda osa elu paratamatusest, et me ei ole igavesed. „Tema” ei koputa ega küsi luba tulla ning inimesed keda ennast või kelle kalleid see puudutab, väärivad ennekõike inimlikku austust. Lugupidamist ja toetust jätkuva lootuse ja kindla usu säilimisel. Memory meeskond ja publik mõistavad seda minu meelest just niimoodi. See on inimlik ilma igasuguse ilustamiseta,” mõtestas Hannes Võrno Memory tuuri koostööd vähiravifondiga.

„Kingitud elu” kogus Memory tuuril annetusi kolmandat aastat järjest.