Kas nohu ja köha on võimalik ravida ühe ravimiga?

Proviisor Jaan Jänes räägib, et klassikalised rögalahtistid vedeldavad ja aitavad väljutada bronhides peetuvat sitket lima, samas ei ole neil mõju ninas ega põskkoobastes peituvale limale. Nohupreparaadid mõjuvad jälle nina lahtistavalt, kuid ei mõjuta köha.

«On aga siiski mõni preparaat, millest on abi ühtlasi nii köha kui ka nohu korral. Üks neist vähestest on taimne mürtool,» lausub Jänes. Mürtool on eeterlik õli, mis on pandud kapslisse.