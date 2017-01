Laheda valla pereõde Ele Vaino räägib, et nohusid on mitut sorti, näiteks krooniline, põskkoobaste põletikust tulenev ja allergiline nohu. "See, mis praegu levib, on ülemiste hingamisteede katarrist tulenev ehk viiruslik nohu," sõnab Vaino.

Levib ütlus, et nohu ravides saab tüütust tatitõvest lahti nädalaga, ravimata jättes seitsme päevaga. Pereõde Ele Vaino tõdeb, et viiruslikust nohust paari päevaga kindlasti lahti ei saa ja üldjuhul kulubki põdemiseks umbes nädal. Küll aga on nohu ravides võimalik oma enesetunnet parandada ja lisaks hoiduda põskkoopapõletikust.

"Viiruslik nohu saab alguse inimese organismis, soojas paljunema hakanud viirustest. Räägitakse, et külma ilmaga viirused hävinevad - ei hävine. Inimese organismis need paljunevad ikka. Neid viiruseid hävitab vaid päikesekiirgus," kõneleb Vaino, et päikeseliste ilmadega on sestap kõikvõimalikke tõbesid vähem.

Hea abivahend viirusliku nohu leevendamiseks on tema sõnul meresoolavesi, millega nina loputada. Lisaks on see ka väga ohutu. "Lastele sobib see tilkade ja vedelikuna, täiskasvanud ja noorukid võivad meresoolavett kasutada pihustades aerosooli kujul," räägib ta. Meresoolalahus on käsimüügis hõlpsasti saadaval ning koostisosa on pereõe kinnitusel kõigil olenemata hinnast sama.

Lisaks müüakse apteekides kangemaid nina lahtistavaid aerosoole. Pereõde paneb südamele, et neid ei tohi kasutada kauem kui nädala. "Need teevad nina lahti ja tänu sellele on hea hingata, kuid kauem ei tohi neid kasutada, sest muidu lähevad limaskestad paksuks. Nii võib juhtuda, et lõpuks tuleb minna operatsioonile," hoiatab Vaino.

Pereõde soovitab hoida ka käsi ja jalgu soojas. "Soe jalavann aitab eriti hästi kurguhädade korral, ent leevendab ka nohu. Ka käed peaksid soojas olema," räägib ta.

Kui nohu kestab kauem, näiteks mitu kuud, siis soovitab pereõde minna arsti vastuvõtule. "Nii pika nohu puhul pole tegu viirusliku nohuga ja tuleb arstilt abi otsida. Siis võib olla tegu näiteks põskkoopapõletiku või mõne allergiaga," selgitab ta.

Kuidas nohu ennetada?