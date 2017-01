"Arvestades, et isegi suvekuudel jääb meie regioonis päikesest sageli vajaka, siis ei ole üllatus, et sügistalvisel hooajal on D-vitamiini puudus Eestis väga levinud," toob Südameapteegi peaproviisor Triinu Entsik-Grünberg välja, et talveperioodil peaks D-vitamiini kindlasti tarvitama.

D-vitamiini võib nimelt kutsuda ka päiksevitamiiniks, kuna organism sünteesib seda just päiksepaiste toel.

Organismile on D-vitamiin apteekri kinnitusel oluline komponent immuunsuse tõstmisel. "Kuna seda vajatakse ka terve ja tugeva luustiku ning hammaste väljaarenemiseks, on D-vitamiin eriti olulisel kohal lastele, aga ka lapseootel naistele," räägib ta.

Kuigi paljusid eestlasi kimbutab D-vitamiini puudus ka suvekuudel, soovitab Triinu Entsik-Grünberg enne apteeki pöördumist teha vereanalüüsid veendumaks, kas D-vitamiini puudus on olemas ning millises suuruses annust on inimesel vaja. Kuna kehas leiduv D-vitamiin tarvitatakse organismi poolt loetud nädalatega ära, siis tuleks selle taset pidevalt jälgida.