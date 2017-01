Oled jäänud rasedaks ja tunned vastupandamatut isu hiina toidu järele? Sa pole aga kindel, kas see on sulle ohutu?

Su kahtlused on õigustatud. Kõrge suhkrusisaldusega kastmed ning naatriumvesinikglutamaadi kasutamine hiina roogades muudavad need toidud rasedatele vastunäidustatuks, kirjutab Onlymyhealth. Lisaks kasutatakse paljudes neis toitudes äädikat.

Naatriumvesinikglutamaat on lisaaine, mida kasutatakse suuresti toidu maitse parandamiseks. See esineb aga ka looduslikult paljudes toiduainetes, näiteks sojas, tomatites ja juustus. Seda ainet uurides on leitud, et see kahjustab loote arenevat aju ja närvisüsteemi. On leitud, et selle ainega liialdamine võib põhjustada ka autismi, skisofreeniat ja ajuhalvatust hilisematel eluaastatel. Mõned spetsialistid kardavad ka, et varajane kokkupuude selle ainega võib hiljem põhjustada kriminaalset käitumist ja vägivallaepisoode.

Siiski märgivad arstid, et kui sa valmistad hiina toidu kodus, võid seda mõõdukalt süüa.