SA TÜ Kliinikumi Lastefondi strateegiajuhi Küllike Saare sõnul on Salvesti heategevusaktsioonid olnud väga silmapaistvad, mistõttu on Lastefondi eestvedajatel seesuguse partnerluse üle äärmiselt hea meel.

„Ravitoidusegude riigipoolne rahastamine raskelt haigetele lastele on üks oluline kitsaskoht ja soovime teha kõik endast oleneva, et see leiaks lahenduse. Eritoidusegude soetamine on perede jaoks suur kuluallikas, kuid haigetele lastele on need ravimiks, ilma milleta on neil raske oma haigusega toime tulla. Lastefond toetab hetkel 16 ravitoidusegu vajavat last aastas kokku rohkem kui 50 000 euroga. See on fondile suur väljaminek ja alanud koostöö Salvestiga annab selle katmisse märkimisväärse panuse,“ sõnas ta.

Salvesti ja Lastefondi vahel allkirjastatud lepingu kohaselt annetab Salvest kolme järgneva aasta jooksul ühe sendi igalt Põnni lastetoidu sarja toote müügilt haigetele lastele ravitoidusegude soetamiseks.