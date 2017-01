"Tean nüüdseks kaht inimest, kes olnud hädas stressi põhjustatava migreeniga. Tunnused: on stressirohke ja aktiivne töötsükkel, pärast seda on pingelangus ja hingetõmbamise aeg - aga just siis vallandub migreen. Päeva peale järjest hoogu juurde keriv näriv ja keskmise intensiivsusega peavalu, millele lisandub üha tugevnev iiveldus. Igasugune toit on vastunäidustatud, aga kui ka peavalurohust kasu olekski, siis tühja kõhu peale seda hea võtta pole. 400 mg ibuprofeen ei tee eriti midagi. Kuidas võidelda sellise migreeniga?"

Vastab Mark Braschinsky, Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog: "Migreeni ravis võib eristada kahte põhilist suunda - juba alanud hoo ravi ja niinimetatud profülaktiline ehk hoogude sagedust alandav ravi.

Hooravis soovitatakse esialgu proovida niinimetatud tavalisi valuvaigisteid, kusjuures eelistades lahustuvaid vorme. Paraku nendest saab abi kõigest umbes viiendik migreeni alla kannatajatest. Teised saavad reeglina head efekti migreenile enam spetsiifilistelt valuvaigistitelt - triptaanidelt. Kuna viimased on retseptiravimid, siis selleks on vajalik arstlik konsultatsioon ja otsus.

Profülaktiline ravi on aga oluliselt komplekssem - enne, kui alustatakse sel eesmärgil ravimite kuuridega, soovitatakse saada paika elustiiliga seotud küsimused. Töö-/puhkuse ja unerezhiim, toitumine, vedeliku tarbimine, regulaarne füüsiline aktiivsus on mõned küsimused, mida arutab migreeniga inimesega selline spetsialist nagu peavaluõde. Hetkel ainus Euroopa Peavalu Föderatsiooni standarditele vastav peavaluõde Eestis on Kristi Tamela, kes töötab SA TÜK Peavalukliinikus. Sageli on vaja kaasata meeskonda ka valupsühholoogi, kes rakendab selles valdkonnas väga efektiivseks tõestatud kognitiiv-käitumuslikku teraapiat."