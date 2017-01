Sul on pidevalt isu millegi magusa järele? See on kindel märk sellest, et organismil on midagi puudu.

Kui sa ihaled pidevalt ükskõik millise magusa järele, on sul Arizona ülikooli meditsiinikolledži teadlaste hinnangul magneesiumipuudus, vahendab My Domaine.

Teadlaste hinnangul peaks seda väidet küll veel täpsemalt uurima, kuid juba seniste tulemuste põhjal saab magneesiumipuudust ja magusaisu omavahel seostada.

Magneesiumipuuduse leevendamiseks söö magneesiumirikkaid toite. Näiteks spinatit, kaunvilju, pähkleid ja seemneid.