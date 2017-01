Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar jääb tulemustega rahule: “Meie eesmärk oli küll püsiannetajaskonda kahekordistada ehk et Lastefondil saaks olema 2000 püsiannetajat, kuid arvestades asjaolu, et kampaania partneriks otsustas tulla vaid Tele2, kuigi lootsime kaasata kõiki Eesti mobiilioperaatoreid, on tulemus siiski hea.”

Kampaaniat alustades oli Lastefondil 1042 püsiannetajat, tänase seisuga on see arv 1405. Püsiannetajate igakuine panus raskelt haigete laste abistamisse on kokku ligi 11 000 eurot kuus, mis teeb aasta jooksul ligi 130 000 eurot.

“See teeb ca 25% Lastefondi aasta eelarvest, mis annab meile teatud kindlustunde, et oleme võimelised meie abi vajavaid peresid toetama,” toonitab Saar. “Toetame igakuiselt ligi 200 raske haigusega võitlevat last. Need lapsed ei vaja tuge üksnes kampaania korras, vaid iga päev. Seetõttu on meie püsiannetajad meie jaoks elulise tähtsusega - me saame nende panusega järjepidevalt arvestada ning seeläbi tagada, et ükski pere ei jää abita.”

Kõik head inimesed, kes tahaksid omalt poolt selle kindlustunde tagamisse panustada, on jätkuvalt oodatud Lastefondi püsiannetajaks hakkama. Seda saab teha nii Lastefondi kodulehel www.lastefond.ee/pusiannetus kui sõlmides püsikorralduse oma internetipangas. Tartu elanikel on seda võimalik teha ka kaubanduskeskustes Lastefondi püsiannetust tutvustavaid noori kohates ning Tele2 kliendid saavad jätkuvalt vormistada püsiannetuse helistades telefoninumbritele 9003003, 9003010 või 9003020.

Küllike Saar rõhutab, et enda sobiva igakuise annetussumma saab inimene ise määrata ning samuti kuupäeva, millal annetussumma Lastefondi kontole üle kantakse. “Püsiannetusest on võimalik iga hetk oma internetipangas, Lastefondi infomeilile kirjutades või telefoniga sõlmimise puhul sõnumiga loobuda. Oluline on ka teada, et pangas sõlmitud annetus laekub vaid juhul, kui annetaja pangakontol on vahendeid, kui neid annetuse tegemise kuupäeval ei ole, siis sel kuul annetust ei toimu,” täpsustab Saar.