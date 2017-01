Kui laps käitub ühes või teises olukorras ilusti, lubavad vanemad talle selle eest sageli kommi.

Seda ei maksaks aga teha, sest nagu hoiatavad teadlased - just see paneb aluse täiskasvanuea stressisöömisele, kirjutab Elite Daily.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased 3-7 aastaseid lapsi jälgides. Ilmnes, et lastel, keda vanemad toiduga premeerivad või karistama kipuvad, on kalduvus rohkem süüa. Ning kui õppida varakult, et toit lohutab emotsionaalsete murede korral, kiputakse seda mustrit ka täiskasvanuna järgima.