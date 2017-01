Kõikvõimalikud rahvameditsiinist tuntud vahendid leevendavad küll sümptomeid, kuid külmetust ei ravi. Seepärast tulebki külmetuse küüsi langedes veeta kuni kümmekond päeva diivanil, täisnuusatud taskurättide keskel seebiseriaale vaadates. Kuid see ei tähenda, et peaksid asjaga leppima. Kui hoiad immuunsüsteemi tugeva, suudad tõenäoliselt ka külmetushaigused eemal hoida.

• Panusta une kvaliteeti. Jah, lihtsam on öelda, kui teha. Kuid fakt on see, et ebapiisav uni kahjustab immuunsüsteemi ning seeläbi ka organismi võimet võidelda külmetuse ja gripiga.

• Söö taimetoite. Puuviljad, köögiviljad ja täisteratooteid pakuvad organismile suure koguse antioksüdante, mis on äärmiselt olulised rakkude taastumises ning immuunsüsteemi turgutamises. Tervemad rakud ja tugevam immuunsüsteem aitavad tõbesid eemal hoida.

• Söö rohkem seeni. Külmetuse ennetamiseks on parimad hiina meditsiiniski erilisel kohal olevad shitaki-seened, mis aitavad keha rakkudel erinevate infektsioonidega võidelda. Tee shitaki-seentest regulaarne menüü osa, lisa neid panniroogadesse või salatitesse.

• Vähenda stressi. Igaüks on kuulnud seda miljon korda, kuid et see on nii oluline, kordame veel: "Nagu magamatuski, aitab ka pikaajaline stress vabastada stressihormoone. See vähendab valgete vereliblede tootmist, neil on aga infektsioonide tõrjumisel võtmeroll.".