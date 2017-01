Ligi kuu aega tagasi südameoperatsioonil käinud presidendikandidaat ja poliitik Siim Kallas (58) taastub praegu kodus ja hoiab end kursis maailmas toimuvaga, kuid ärgitab teisigi minema südant kontrollima. Enda sõnul on ta elu aeg kartnud, et süda pole nii heas korras, kui arvata võiks. Teisalt näitasid koormustestid pidevalt, et muretsemiseks pole põhjust. Arsti juurde minema pani aga seik Tartus, kui Kallas bussijaamast Toomemäele üles rühkides avastas, et edasi viib teda vaid tahtejõud. "Niisugune väga vastik tunne. Äng. Jõud kaob ära, sa ei liigu edasi enam," rääkis Kallas saates "Ringvaade". Ta meenutas, et tegelikult oli märke märgata juba varemgi, eriti pikast trepist üles minnes.

Perearstilt saatekirja kardioloogile saanud Kallase sõnul rääkis arst, et koormustestid ei pruugigi vahel treenitud inimeste puhul südameprobleemi tuvastada. Kuigi laias plaanis oli Kallase süda enam-vähem normis, soovitasid arstid minna siiski lõikusele. Kallas nõustus.

"Seda operatsiooni on ikka päris paljudele tehtud. Ja mis ilmselt võiks öelda, et ärgu alahinnaku seda võimalust, et oled kogu aeg sportlik ja tunned väsimust aeg-ajalt. Ühel hetkel käib pauk, mida ei oota. Süda väärib jälgimist," ütles Kallas saates ja lisas, et kuna ta jõudis operatsioonile õigel ajal, on ka taastumine praegu suhteliselt riskivaba. Kolme nädala jooksul pärast operatsiooni on Kallas keskendunud peamiselt puhkamisele, lugenud raamatuid ja perioodikat, ent tähtsaimaks peab ta siiski enda liigutamist.