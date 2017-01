"Selles, et koole haiguspuhangu tõttu suletakse, pole midagi erilist. Seda on igal aastal tehtud. Mõnikord on suletud terve kool, mõnikord on tehtud seda klassikaupa," märkis terviseameti gripi­spetsialist Olga Sadikova.

Kui Sadikova sõnul vaadata kümne viimase aasta andmeid, on tänavu grippi haigestumine madalal tasemel. Gripispetsialist märgib, et tegelikult ei olegi gripi ja ülemiste hingamisteede viiruste leviku seisukohalt vaadates lasteasutustega probleeme. Et viirused kipuvad kergemini levima kinnistes ruumides, kus on koos rohkem rahvast, on lapsed läbi aegade ikka sügiseti-talviti haiged olnud.

"Probleemne on see, et eakate seas on haigusjuhud väga rasked," märgib ta. Ka tänavusel gripihooajal on E-Tervise SA andmetel 22. jaanuari seisuga gripi tõttu hospitaliseeritud 529 patsienti. Viimasel kahel nädalal on kasvanud haiglaravi vajanute arv just vanemaealiste ja täiskasvanute hulgas, haiglaravi vajanutest oli nende osakaal rohkem kui 60 protsenti. Intensiivravi on vajanud 62 inimest. Gripi tõttu on surnud seitsmekuune laps ning 19 üle 65aastast inimest. On ka teada, et vanemaealistest polnud keegi vaktsineeritud.