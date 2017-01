Basiilik on köögis üks lemmikürte ning see aitab parandada meeleolu. Positiivselt mõjub selles taimes leiduv aine nimega linalool – see annab basiilikule omase lõhna ja ka maitse.

Rasketel aegadel on vaja midagi, mis aitaks meelt turgutada. Kõikvõimalikud lilled ja taimed aitavad seda teha.

Pelargoon on vägagi levinud taim ning selle iseloomulik lõhn aitab meeleolu parandada.

Luuderohi on väga lihtsasti hooldatav taim, mis hoiab ruumis õhu klaari ja su meele selge.

11 taime, mis aitavad stressi peletada (PantherMedia / Scanpix)

Sõnajalg on nagu luuderohigi äärmiselt tõhus õhu filtreerija, suutes eemaldada kuni 1863 toksiini tunnis. Puhas õhk aitab meelerahule kaasa.

Lavendel. Aroomiterapeudid on juba ammu avastanud, et lavendel aitab ärevust leevendada. Kuigi selle toime saamiseks võib toas põletada ka lõhnaküünalt, annab looduslik värske lavendel tõhusama ning ühtlasema toime.

Rooside lõhn on ajast-aega pannud inimesi peatuma ja hetke nautima – see teeb õnnelikuks. Ajakirjas Journal of Physiological Anthropology avaldatud uuringu kohaselt tundsid ka kontoritöötajad, kelle laual olid roosid, end pingevabamalt.

Tõlvikleht tegutseb orgaanilise õhupuhastajana, suutes sellest eemaldada ka hallitusseeni.

Orhidee on äärmiselt graatsiline ja skulpturaalne ning ka üks kättesaadavamaid luksuskaupu. Aastaringselt õitsev lill tõstab tuju igal juhul. Ehk just seepärast armastavad ka Feng Shui spetsialistid kasutada orhideed ruumides positiivse energia saavutamiseks.

Rosmariin on ajalooliselt sisemise rahu sümbol. Ilmselt on asi taime aroomis, mis toob meelde kõige päikesepaistelisemad päevad.

Maikelluke on lill, mida on inimesed läbi aegade nimetanud uuringutes positiivsete emotsioonide sümboliks. Maikellukese lõhnas on peidus palju häid mälestusi.