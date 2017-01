Kui Rimis sisseoste tehes klienditeenindaja terele ei vasta, tasub ta rinnast otsida rinnamärki „Ma ei kuule“ - üle Eesti töötab selles kaupluseketis 25 kuulmispuudega inimest ning paljud neist teevad tavapärast kassapidaja tööd.

„Klientide mõistev suhtumine ei tulnud koheselt, see võttis veidi aega,“ lausus Tartu kesklinna Rimi kuulmispuudega teenindaja Jaan Raul Ojastu. „Tänaseks on kuulmispuudega inimene kassas klientide jaoks normaalne – sellele on kaasa aidanud asjaolu, et meid on juba palju ja me saame kenasti hakkama.“

Jaan Rauli unistus on, et enamus kuulmispuudega inimestest leiaks endale sobiva töö ning ei peaks ennast kusagil peitma. „Tegemist on supermotiveeritud teenindajatega, keda oleks au igal ettevõtjal värvata. Tõlketeenus võiks olla kurtidele piiramatult kättesaadavam, see teeks nende töölevõtmise kindlasti lihtsamaks,“ lisas Jaan Raul Ojastu.