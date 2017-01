Mida lähemale tuleb kevad, seda rohkem päevakorrale tõusevad erinevad dieedid. Millistest neist tuleks oma tervisele mõeldes suure kaarega mööda käia?

Kiirdiiedid tunduvad ahvatlevad, sest nendega lubatakse kiiresti üleliigsetest kilodest vabaneda. Ning soov kiiresti oma murest lahti saada on vägagi inimlik. Pure Wow toob välja aga kolm kiirdieeti, mis keeravad tervise untsu ning seepärast tuleks neist suure kaarega mööda käia.

1. Greibidieet. Väidetavalt aitab vaid greibi söömine sind peaaegu hetkega numbrijagu väiksematesse rõivastesse. Arstid kinnitavad, et see ei käi nii kergesti. Greip on tervislik, kui seda süüa hommikusöögiks, mitte läbi kogu päeva.

2. Kapsasupidieet. Seitse päeva järjest ühte ja sama suppi süüa kõlab üsna masendavat. Lisaks sellele, et ebameeldivad kõhugaasid käivad selle dieediga käsikäes, jääb vaid kapsasuppi süües organismil saamata ka terve hulk vitamiine ja muid olulisi toitaineid.

3. Mahla- ja veepaastud on tervisele vaieldamatult kõige ohtlikumad ning võivad selle kiiresti ja väga tõsiselt nässu keerata.