Millal peaks inimene tarvitama vitamiine? Kuidas ma leian endale need kõige õigemad vitamiinid? Vastab Triinu Entsik-Grünberg, Südameapteegi peaproviisor: "Tõsi on see, et tervislikult ja mitmekülgselt sööv inimene lisapreparaate ei vaja. Samas me ei saa tänapäeval enam väga kindlad olla, kui palju siiski meie toit vitamiine sisaldab ning kas seda on piisavalt. Kui meid vaevab väsimus ja keskendumisraskused, pidev stress ja pinge, ei tee kindlasti halba, kui teha ühe- või kahekuuline vitamiini kuur mõne preparaadiga. See ei tohiks aga olla pikaajaline kestev tarbimine ning sealjuures ei tohiks ära unustada ka toitumist, sest läbi selle saab organism soovitud vitamiinid siiski kõige paremini kätte.

Kõige lihtsam viis teada saada oma toitumise mitmekülgsus on jälgida oma nädala menüüd ehk siis, kas see sisaldab teraviljatooteid, kaunvilju, puu-ja köögivilju, kala, linnuliha, piimasaaduseid, muna, puu-ja köögiviljamahlu (ehk naturaalseid täismahlasid). Sellest tulenevalt saab juba teha järeldusi, millistest vitamiinidest meil puudus võiks olla.

- Füüsiliselt aktiivsetel inimestel on oluline saada piisavas koguses B-rühma vitamiine, kuna need aitavad tagada normaalse taastumise treeningust ning hoiavad organismi kaitsevõime tugevana, et vältida ülekoormust ja haigestumisi. - Suitsetamine segab teatud vitamiinide imendumist, nagu nt. C- ja B1-vitamiin - Niinimetatud beebipillide tarvitamine takistab D-, E-, C- ja B-rühma vitamiinide omastamist. - Antibiootikumi kuuri järgselt peaks tarvitama piisavalt E-, B1- ja B3-vitamiini sisaldavaid toitaineid. - Pidevalt allergiavastaseid preparaate kasutavad inimesed peaksid rohkem C-vitamiini rikkaid toite sööma. - Stressi ja pinge all olevad inimesed võiks jälgida B-rühma, C- ja Q10-vitamiini esindatust oma menüüs. - Nii lastele kui vanemaealistele soovitatakse oktoobrist aprillini kasutada D-vitamiini luude ja hammaste arenguks ja samuti kui immuunsust tõstvat vahendit. Oluline on teada, et vitamiinid ei anna organismile energiat, need ei ole energiapommid ning kindlasti ei asenda nad toitaineid ega mitmekülgset söömist.