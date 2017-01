Mullu jaanuaris viidi läbi uuring saamaks teada, milline on eestlaste suhtumine aborti. Ilmnes, et 37% vastajatest oli aborti pooldaval seisukohal ning 34% olid abordi vastu. Uuringust selgus, et täielikult abortide vastu on 14% vastajatest ja täielikult poolt 11%.

Eesti kodanikel paluti skaalal 1-10 vastata, kas abort on nende arvates mitte kunagi õigustatud (1), alati õigustatud (10), või on tõde kusagil vahepeal. 37% vastajatest on pigem aborte pooldaval seisukohal ehk paigutas end skaalal vahemikku 6-10. Pigem abordivastase seisukoha võttis 34% vastajatest ehk paigutas end ette antud skaalal vahemikku 1-4. 14% vastajatest arvab, et abort ei ole mitte kunagi õigustatud ning 11% arvas, et see on alati õigustatud.

“Suured muutused maailmapoliitikas on toonud ka meie tähelepanu keskpunkti ootamatud ja erakordselt vastuolulised teemad nagu abort,” ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. “Meie tellitud uuring on küll aastatagune, kuid annab pildi, kuidas Eesti kodanikud teemasse suhtuvad. Ma olen veendunud, et Ameerikast lahti rulluvad sotsiaalsete suhtumiste muutused mõjutavad olulisel määral ka Eestit. Millises suunas nad täpselt Eestit mõjutavad, on raske ennustada“.